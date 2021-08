Respondendo ONU sobre Chacina do Jacarezinho, governo Bolsonaro diz que promove "cultura de paz" na polícia

Respondendo questionamentos da ONU sobre a Chacina do Jacarezinho, o governo Jair Bolsonaro enviou uma carta à entidade afirmando que os policiais brasileiros são formados com base nos direitos humanos para promoção de uma "cultura de paz" edit

247 - Respondendo questionamentos da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a Chacina do Jacarezinho, que ocorreu em maio deste ano, o governo Jair Bolsonaro enviou uma carta à entidade afirmando que os policiais brasileiros são formados com base nos direitos humanos para promoção de uma "cultura de paz".

O documento foi enviado no dia 21 de julho e foi revelado nesta terça-feira, 3, pelo UOL.

"Em relação especificamente aos agentes do estado, em todos os níveis da federação, o governo federal participa frequentemente do desenvolvimento e oferta de programas de formação continuada, com ênfase nos temas de policiamento comunitário, direitos humanos, preservação da vida, boas práticas de prevenção criminal e procedimentos policiais em situações de confronto que podem culminar em morte", diz o documento.

"Por meio desses processos de formação, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública busca, principalmente, sensibilizar os policiais brasileiros para uma prática profissional que tem como preceito a relação policial-cidadão inserida no desenvolvimento de uma cultura de paz", continua.

A polícia do Brasil é uma das que mais mata no mundo.

