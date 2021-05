Ricardo Salles é suspeito de apoiar contrabando e perseguir agentes públicos

247 - O esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais, comandado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que está sob investigação pela Polícia Federal, envolve desde a elaboração de pareceres técnicos, a emissão de licenças e a fiscalização até o julgamento das multas.

Reportagem da Folha de S.Paulo deste sábado (22), aponta que as associações do setor madeireiro Confloresta e Aimex, assim como as empresas Tradelink, Ebata e Wizi, são investigadas por pressionar agentes a regularizar cargas ilegais, em um esquema que teria envolvido 12 agentes públicos do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e do MMA (Ministério do Meio Ambiente).

A reportagem informa ainda que a perseguição a servidores técnicos que geraram documentos contrários ao interesse do suposto esquema também é um dos motivos de afastamento dos nomes ligados a Salles.

