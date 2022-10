Roberto Jefferson troca tiros com a polícia e agente é baleado (vídeos)

Um agente da PF do Rio de Janeiro foi baleado em frente a casa do ex-parlamentar edit

247 - O ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) trocou tiros com a Polícia Federal (PF) neste domingo (24) durante o cumprimento de mandado de prisão do petebista. Um agente da PF do Rio de Janeiro foi baleado em frente a casa do ex-parlamentar.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou prender o ex-parlamentar, investigado pela participação em milícias digitais. O petebista também fez ataques contra a ministra do TSE Cármen Lúcia.

Nesse momento Roberto Jefferson está trocando tiros com a Polícia Federal.



Que loucura tudo isso pic.twitter.com/OJmDDN1BEg October 23, 2022





Momento gravíssimo da nossa combalida democracia. PF cumpre ordem de prisão de Roberto Jefferson mas ele diz que não irá se entregar. Já houve tiroteio, como mostram as imagens. pic.twitter.com/chQFZfyTkd — Bia Kicis (@Biakicis) October 23, 2022

🇧🇷 AGORA: Roberto Jefferson (PTB) troca tiros com a Polícia Federal. De acordo com o Metrópoles, um agente ficou ferido.



Jefferson, que apoia o presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou que não se entrega à Polícia: “chega de abrir mão da minha liberdade”. pic.twitter.com/hj5tZAjCFz — Eixo Político (@eixopolitico) October 23, 2022

Irritado, Jefferson afirmava que não iria se entregar e decidiu abrir fogo contra a viatura. O parabrisas foi estilhaçado pelos disparos. pic.twitter.com/0sFNb2nxo7 October 23, 2022

