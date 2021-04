Rogério Correia diz que CPI da Pandemia acabará em impeachment e prisão do clã Bolsonaro

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) usou as redes sociais para afirmar que a CPI da Pandemia, que será aberta pelo Senado após uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, terá como resultado final o impeachment de Jair Bolsonaro e a prisão dos filhos do ex-capitão.

“O pavor de Bolsonaro, seus filhos e seu governo diante da #CPIdoGenocidio é compreensível. O último irá terminar por impeachment e os outros acabarão na cadeia. Simples assim! Esta CPI a gente sabe como vai começar e como vai acabar. Precisa da Câmara instalar a da cloroquina”, postou Correia no Twitter.

Confira a postagem de Rogério Correia sobre o assunto.

