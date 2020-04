Rui Falcão denuncia Bolsonaro à Organização Mundial de Saúde

De acordo com o deputado federal Rui Falcão (PT-SP), o comportamento, as declarações e a "funesta" campanha, barrada pela Justiça, "O Brasil não pode parar", podem ser qualificados como "atentados à paz e à saúde individual e coletiva pátria" edit

247 - O deputado federal Rui Falcão (PT-SP) encaminhou nesta segunda-feira (6) à Organização Mundial da Saúde (OMS) uma denúncia e um pedido de providências diante dos pronunciamentos de Jair Bolsonaro. O País tem pelo menos 11,6 mil confirmações e 513 mortes em decorrência do coronavírus.

De acordo com o documento do parlamentar, o comportamento, as declarações e a "funesta" campanha, barrada pela Justiça, "O Brasil não pode parar", podem ser qualificados como "atentados à paz e à saúde individual e coletiva pátria".

O congressista pediu que a OMS exija "esclarecimentos e retratações" de Bolsonaro. O deputado entende que o ocupante do Planalto e sua equipe violam o Código Sanitário Pan-Americano, afrontam orientações sanitárias e científicas e colocam em risco a população do Brasil e "de todo o mundo".

Falcão solicita à OMS que o litígio do governo brasileiro encabeçado por Bolsonaro seja levado às Nações Unidas "para as providências necessárias e a seu bom e efetivo cumprimento".

