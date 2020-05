Salles é expulso do Novo e tripudia: "entre Amoedo e Bolsonaro, fico com Bolsonaro"

Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, usou as redes sociais para afirmar que foi expulso do partido Novo por ter assumido o cargo sem informar previamente ao partido edit

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, usou as redes sociais para afirmar que foi expulso do partido Novo. Segundo ele, a expulsão foi motivada pelo fato de ter assumido o cargo no governo Jair Bolsonaro sem que isso fosse comunicado ao partido. Na postagem, Salles disse, ainda, que prefere ficar ao lado Bolsonaro do que João Amoêdo, um dos fundadores da legenda.

“Fui comunicado da minha EXPULSÃO por ter assumido “sem qualquer informação prévia ou pedido de autorização ao Partido NOVO, o cargo de Ministro de Estado do Meio Ambiente no governo do atual Presidente Sr. Jair Messias Bolsonaro”. Entre Amoedo e Bolsonaro, fico com Bolsonaro !”, postou Salles no Twitter.

Salles estava suspenso do Novo desde outubro do ano passado em função de uma decisão do Comitê de Ética do partido. Na época, o partido usou um trecho do estatuto que possibilita a suspensão temporária de um filiado quando existe "risco de dano grave e de difícil reparação à imagem e reputação do Novo".

Segundo o processo de suspensão, solicitado pelo deputado estadual Chicão Bulhões (RJ), Salles vinha sendo alvo de constantes críticas por sua atuação em crises ambientais, como no aumento das queimadas na Amazônia ou no derramamento de óleo na costa litorânea do Nordeste, além de não participar de atividades partidárias.

