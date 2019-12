Salles será investigado por exaltar propaganda da Chevrolet

“Chega de sandália de couro e sunga de crochê… daqui para a frente, só de Chevrolet…kkk”, postou o ministro no dia 27 de julho. De acordo com portaria do Ministério Público, a divulgação do comercial e os comentários do ministro podem configurar conflito de interesse edit

247 – "A polêmica sobre a Chevrolet criada nas redes pelo ministro do Ambiente, Ricardo virou inquérito civil. O Ministério Público Federal abriu neste mês um procedimento para apurar a postagem, de julho, em que Salles divulgou um comercial da montadora no Twitter. O post dele reproduzia e elogiava o vídeo da fabricante, cujo narrador criticava quem reclama da crise do país, dos políticos, do crescimento do pasto e de outras bandeiras defendidas pelo ministro", aponta a coluna Painel.

"Segundo escreveu Salles na ocasião, a propaganda da montadora enaltecia o Brasil e espantava o mau humor. 'Chega de sandália de couro e sunga de crochê… daqui para a frente, só de Chevrolet…kkk', postou o ministro no dia 27 de julho. De acordo com portaria do Ministério Público, a divulgação do comercial e os comentários do ministro podem configurar conflito de interesse", informa ainda a colunista Joana Cunha,.