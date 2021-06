Santos Cruz: com "mentalidade anarquista", Bolsonaro promove a "erosão" do Exército

"Junto com seguidores extremistas", diz o general e ex-ministro, Bolsonaro alimenta "um fanatismo que certamente terminará em violência". "É projeto de poder", afirma Santos Cruz edit

247 - General da reserva e ex-ministro da Secretaria de Governo, Santos Cruz criticou duramente, em artigo no Estado de S. Paulo neste domingo (13), a "erosão" do Exército do Brasil promovida por Jair Bolsonaro. "'EB' quer dizer Exército Brasileiro e não 'Exército Bolsonarista'", escreveu o militar.

"Infelizmente, a mentalidade anarquista do presidente age para destruir e desmoralizar as instituições, e banalizar o desrespeito pessoal, funcional e institucional. Junto com seguidores extremistas, alimenta um fanatismo que certamente terminará em violência", afirma o general.

Na visão de Santos Cruz, Bolsonaro vem testando o Exército constantemente. "É projeto de poder. Não acontece só por despreparo, irresponsabilidade e inconsequência. Isso é processo planejado, que vem sendo adotado e tentado de forma sistemática".

