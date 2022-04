Sara 'Winter' pede doações para pagar indenização a Debora Diniz e culpa Damares

Apoie o 247

247 - A ex-militante bolsonarista Sara Fernanda Giromini, mais conhecida como Sara Winter, usou as redes sociais para pedir dinheiro aos seus seguidores visando pagar uma indenização de R$ 15 mil à antropóloga e professora da Universidade de Brasília (UnB) Debora Diniz. Caso o acordo não seja cumprido, o valor a ser pago pode chegar a R$ 50 mil. Na postagem, ela culpa Damares Alves, ex-ministra do governo Jair Bolsonaro, pela sua situação atual.

“Em Agosto de 2020, A Ministra Damares Alves, em conversa privada comigo pelo aplicativo Whatsapp, informou que a professora Debora Diniz estava "me atacando na internet" e que eu deveria reagir. Eu não tenho mais esses prints, mas eles podem ser recuperados através de pedido formal na justiça, o qual sempre me coloco à disposição para colaborar”, postou a ex-bolsonarista no Instagram.

Ainda segundo ela, “Damares e Debora são desafetos de longa data. Escutando a voz de Damares, twittei que Débora seria "a maior abortista do Brasil". Tomei um processo da Débora e perdi, inclusive perdi até mesmo a gratuidade justiça, mesmo com todas as provas de gastos pessoais, sem ter carteira assinada, etc. O resultado é que agora tenho que pagar 15 mil reais à Débora, os quais obviamente, a ministra não vai contribuir. Na verdade o valor total, sem acordo é de 50 mil. Eu não disponho desse dinheiro, todo lucro que obtenho com minhas aulas e palestras tem sido para o meu sustento e de minha família.

“Para não ter minha conta bloqueada novamente e todo nosso pouco dinheiro tomado, peço que possam contribuir para que possamos quitar essas custas e nos vermos livres desse empecilho. Já consegui pagar minha advogada, mas preciso quitar essa dívida”, diz um outro trecho da postagem na rede social.

