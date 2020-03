O ex-presidente Lula, que hoje seria presidente do Brasil se não tivesse sido alvo de lawfare, deu mais uma demonstração de prestígio internacional, ao ser recebido por Nicolas Sarkozy, ex-presidente da França. "Ele relatou observar com preocupação a escalada autoritária do governo Bolsonaro", disse Lula edit

"Com o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy hoje, em Paris. Refletimos juntos sobre o avanço da extrema direita no Brasil e no mundo. Ele relatou observar com preocupação a escalada autoritária do governo Bolsonaro. E disse que o Moro escancarou sua parcialidade ao aceitar fazer parte desse governo", escreveu o ex-presidente no Facebook.