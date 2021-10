Secretário da Secom, olavista é demitido após passar oito dias em viagem a Dubai

Felipe Cruz Pedri foi autorizado pelo ministro Fábio Faria a integrar a excursão milionária do governo Bolsonaro aos Emirados Árabes Unidos edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - Após passar oito dias em viagem milionária do governo de Jair Bolsonaro aos Emirados Árabes Unidos, o Secretário de Comunicação Institucional, o olavista Felipe Cruz Pedri, foi demitido.

A exoneração consta na edição desta terça-feira (19) do Diário Oficial da União, com validade a partir da última quinta-feira (14). Segundo agenda oficial, Pedri ficou do dia 28 de setembro ao dia 5 em Dubai, para participar da feira internacional Expo Dubai.

Ministro das Comunicações, Fábio Faria também autorizou, no despacho que liberou Pedri para a viagem, a ida de uma diretora da secretaria comandada por ele e da coordenadora-geral de eventos da pasta.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE