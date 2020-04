Secretário de Educação Básica do MEC deixa o governo

Secretário de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), Janio Macedo, entregou o cargo nesta quinta-feira (9) alegando razões pessoais. Interlocutores próximos, porém, dizem que demissão aconteceu devido a discordância com as diretrizes adotadas pelo ministro Abraham Weintraub edit

247 - O secretário de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), Janio Macedo, entregou o cargo nesta quinta-feira (9) alegando razões pessoais. Nos bastidores, porém, comenta-se que sua saída aconteceu pela não concordância com as diretrizes adotadas pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, que vem implantando um direcionamento ideológico de extrema direita na condução da pasta.

Macedo era considerado um dos poucos servidores da atual gestão do MEC a manter um canal de diálogo aberto com o setor de educação e com outras esferas administrativas. Segundo reportagem do jornal O Globo, Macedo teria contatado entidades representativas municipais e estaduais, além da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), para comunicar a sua decisão.

