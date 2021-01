Secretário de Saúde que furou fila para vacinar própria esposa pede exoneração

No pedido de exoneração, acatado pela prefeita de Pires do Rio (GO), Cida Tomazini (Podemos), o secretário disse que sua decisão foi de "cunho pessoal" e era "irrevogável" e "irretratável" edit

247 - O secretário de Saúde de Pires do Rio (GO), Assis Silva Filho, pediu exoneração do cargo ontem. Ele estava afastado das funções por 60 dias após denúncia de que havia furado a fila de vacinação contra a covid-19 e imunizado a própria esposa. A informação é do portal UOL.

Além de Assis, há suspeita de que políticos estejam furando fila em pelo menos cinco estados.

Segundo a reportagem, no pedido de exoneração, acatado pela prefeita Cida Tomazini (Podemos), o secretário disse que sua decisão foi de "cunho pessoal" e era "irrevogável" e "irretratável".

Na semana passada, Assis Silva publicou um vídeo em suas redes sociais pedindo desculpas por ter vacinado a esposa. O secretário, que também é pastor da igreja Vitória em Cristo, admitiu o erro ao se comparar com os equívocos cometidos por "grandes vultos da Bíblia" e pediu perdão a Deus pelo seu ato.

