Segunda Turma do STF julga nesta terça se valida acesso a mensagens da operação Spoofing a defesa de Lula

247 - A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal vai julgar nesta terça-feira (9) se valida ou não a legalidade do compartilhamento de dados da Operação Spoofing com a defesa do ex-presidente Lula. O julgamento acontece a pedido do ministro Ricardo Lewandowski.

De acordo com apuração do colunista Kennedy Alencar, do UOL, a corte deve validar a legalidade do compartilhamento das provas apuradas na investigação, sendo os diálogo das conversas entre o ex-juiz Sergio Moro e procuradores da Lava Jato o principal conteúdo a ser validado.

Segundo Kennedy, os ministros Gilmar Mendes, presidente da Segunda Turma, Ricardo Lewandowski e Kassio Nunes Marques devem votar pela legalidade do compartilhamento de dados.

"A ministra Carmén Lúcia também deve endossar o acesso da defesa de Lula às mensagens. Apenas Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, é tido como voto certo contra", apontou Kennedy.

A Polícia Federal apreendeu e atestou a autenticidade mediante perícia de mensagens de Telegram trocadas entre integrantes da Lava Jato. Nas conversas, Moro e procuradores como Deltan Dallagnol, corromperam o processo judicial para condenar Lula.

Para Kennedy Alencar, caso a Corte confirme a legalidade do compartilhamento, "abre-se uma avenida para que Moro seja declarado suspeito (parcial), anulando sentenças em processos conduzidos pelo ex-juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba".

