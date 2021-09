Segundo Míriam Leitão, Paulo Guedes joga a culpa no STF pela crise institucional

A jornalista Míriam Leitão interpreta a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a relação entre a crise e o "barulho político" como uma crítica ao Supremo edit

247 - "Uma das causas para a alta do dólar é justamente o que disse Guedes, o 'barulho político', que nada mais é do que a crise institucional entre os Poderes", escreve Míriam Leitão no Globo.

Porém, a jornalista não vê a fala de Guedes como uma crítica ao governo e sim ao STF: "Quem interpretou a fala dele como uma crítica ao governo Bolsonaro se enganou. Ele acha que há o fenômeno, mas quem o provoca é o Supremo Tribunal Federal (STF). É isso que fica claro quando diz que Bolsonaro 'não mandou prender ninguém' e que 'tem gente prendendo aí' ".

