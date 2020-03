Sem impacto do coronavírus, economia cresce abaixo do esperado em janeiro

Economia indicia estagnação, com crescimento de apenas 0,24% em janeiro, antes mesmo do novo coronavírus chegar ao Brasil edit

Por Infomoney - Ainda sem o impacto direto do coronavírus, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) teve um crescimento de 0,24% em janeiro na comparação com o mês anterior, abaixo da expectativa mediana dos economistas compilada no consenso Bloomberg, que apontava para um avanço de 0,4%. Em dezembro, o IBC-Br registrou uma contração de 0,27%.

Já na base anual, o IBC-Br teve uma expansão de 0,69%, enquanto o mercado esperava um avanço de 1,05%.

O resultado foi calculado após ajuste sazonal (uma espécie de “compensação” para comparar períodos diferentes).