Sem máscara, contrariando orientação do MP, Bolsonaro inaugura ponte em Rondônia

Bolsonaro e algumas autoridades desrespeitaram protocolos sanitários dos ministérios públicos do Acre e de Rondônia edit

Flávia Said, Mayara Oliveira, Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pode sofrer um segundo processo por crime contra a saúde por ter participado, nesta sexta-feira (7/5), da cerimônia de inauguração da ponte sobre o rio Madeira, em Rondônia, sem máscara. A ponte do Abunã liga os estados do Acre e de Rondônia.

Havia uma recomendação pelos ministérios públicos dos dois estados para que todas as autoridades que participassem do evento seguissem rigorosamente as regras sanitárias e respeitassem o distanciamento social. Apesar de orientação de atividades que promovessem aglomeração, o evento e arredores foram marcados por reunião de pessoas.

Procurados, os MPs ainda não responderam pedidos de comentário da reportagem.

