Sem realizações importantes, Bolsonaro vai "comemorar" mil dias de governo com inauguração de 10km de asfalto

247 - A primeira agenda em comemoração aos mil dias do governo que Jair Bolsonaro pretende cumprir na semana que vem é a inauguração de um trecho de 10 quilômetros de asfalto na Bahia.

Reportagem do Globo aponta que a previsão é a entrega de 5,4 km de duplicação da BR 116 e mais 5 km da BR-101, em Teixeira de Freitas. Na quarta-feira, às 8h, está prevista a participação de Bolsonaro em uma cerimônia de assinatura do contrato de concessão dos aeroportos do Bloco Norte, em Boa Vista. Na quinta, será a vez de Belo Horizonte, onde Bolsonaro visitará uma estação de metrô acompanhado do ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

Os mil dias de governo são marcados por uma grave crise econômica, denúncias de corrupção, descrédito internacional, isolamento político e má gestão da pandemia, que acarretou a morte de quase 600 mil pessoas.

Bolsonaro vai comemorar a marca dos mil dias amargando queda na popularidade e forte oposição popular. Na mesma semana, no sábado, 2 de outubro, serão realizadas novas manifestações da campanha "Fora, Bolsonaro".

