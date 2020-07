Sem recursos financeiros, operação militar na Amazônia será prorrogada

247 - A operação militar Verde Brasil 2 na Amazônia, comandada pelo vice-presidente Hamilton Mourão que se desenvolve em faixas de fronteira, terras indígenas, unidades federais de conservação ambiental e outras áreas federais da Amazônia Legal está sem recursos e será prorrogada mais uma vez.

A operação visa apoiar órgãos de controle ambiental e de segurança pública. Foi iniciada em 11 de maio com foco em ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais na Amazônia Legal.

Reportagem publicada pelo Estadão revelou que a Verde Brasil 2, anunciada como a principal estratégia para reduzir o desmatamento que assola a Amazônia, executou, até o momento, apenas 0,7% de seu orçamento previsto, um engessamento que tem afetado diretamente a operação e que já paralisa ações planejadas em campo.

Seu aporte “inicial” seria de R$ 60 milhões. Até a última sexta-feira, 3, porém, somente R$ 2,323 milhões do orçamento previsto tinham sido empenhados, ou seja, reservados para o pagamento de serviços executados. Isso equivale a 3,8% do total planejado. Desse valor empenhado, apenas R$ 454 mil já tinham sido efetivamente pago, menos de 1% do planejado. Os números foram levantados pela organização Contas Abertas no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), a pedido do Estadão.

Questionado sobre o tema, o Ministério da Defesa afirmou que “o assunto recursos está sendo equacionado no âmbito do Conselho da Amazônia Nacional e da Amazônia Legal, responsável pela coordenação do tema” e que, “uma vez que os fundos específicos para a Operação Verde Brasil 2 ainda não foram disponibilizados pela área econômica, o Ministério da Defesa adiantou recursos orçamentários previstos específicos da rubrica de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) para o pagamento de horas de voo iniciais da operação”.

