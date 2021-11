Sem resultados a oferecer sobre seu giro nas Arábias, Bolsonaro critica comparação de sua viagem com a de Lula

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro criticou nesta quinta-feira (18) no Qatar as comparações que foram feitas entre seu giro pelo Oriente Médio e a recepção de chefe de Estado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Europa.

"Eu vi na Globo News: ‘Bolsonaro decepciona, Lula é um sucesso’. Ah, pelo amor de Deus", declarou, antes de embarcar de volta ao Brasil.

Bolsonaro encerrou uma viagem de seis dias por três países. Além do Qatar, esteve também nos Emirados Árabes Unidos e no Bahrein. Ele se encontrou com autoridades locais e empresários e visitou uma feira do setor aéreo e a Expo 2020, em Dubai.

PUBLICIDADE

Por sua vez, Lula favorito em todas as pesquisas sobre a eleição presidencial de 2022, teve vasta agenda na Europa, onde visitou o Parlamento Europeu e foi recebido com honras de chefe de Estado pelo presidente da França, Emmanuel Macron, aponta a Folha de S.Paulo.

Bolsonaro acusou o golpe e disse que "Lula tem que andar pelo Brasil". E se recusou a informar o conteúdo das conversações que teve com os líderes dos países da Península Arábica que visitou.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE