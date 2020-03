Sem saída para crise, Bolsonaro oferece apenas mais privatizações

No momento em que as estatais estão desvalorizadas, em razão do colapso das bolsas de valores, Jair Bolsonaro fala em vender mais 300 ativos edit

247 - Enquanto países desenvolvidos discutem a atuação do estado para enfrentar a pandemia de coronavírus, Jair Bolsonaro se mostrou mais uma vez desconectado da realidade, nesta manhã, nas suas redes sociais. Disse que a resposta do Brasil para a crise será mais privatização, exatamente no momento em que as empresas estatais estão desvalorizadas, em razão do colapso das bolsas e do preço do petróleo, o que atinge duramente a Petrobrás. Confira: