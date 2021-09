Senado cancela sessões após atos golpistas de Bolsonaro

Apoie o 247

Revista Fórum - A presidência do Senado Federal, comandada por Rodrigo Pacheco (DEM-MG), anunciou na noite desta terça-feira, 7 de setembro, o cancelamento de todas as sessões deliberativas remotas e as reuniões de comissões previstas para os dois próximos dias. O anúncio acontece após os fracassados atos golpistas promovidos pelo presidente Jair Bolsonaro.

Informações obtidas pela Fórum apontam que os senadores foram comunicados agora à noite sobre a decisão. Segundo a agenda do Senado, estavam programadas duas sessões deliberativas no plenário e duas reuniões de comissões, do Meio Ambiente e da Covid-19.

Decisão acontece após Bolsonaro elevar ainda mais o tom contra o STF mesmo com o fracasso das mobilizações de seus apoiadores, que tiveram entre 5% e 6% do público esperado em Brasília e São Paulo. O presidente disse que não mais respeitará as decisões do ministro Alexandre de Moraes. A situação acirrou os ânimos no Congresso e o impeachment voltou a ser assunto.

Impeachment de Bolsonaro?

José Genoíno, ex-deputado e ex-presidente do PT, disse em entrevista à TV Fórum nesta terça que a oposição tem que fazer uma “obstrução selvagem” para garantir a abertura de processo de impeachment. “Ou bota o impeachment pra votar ou vamos fazer obstrução selvagem. Obstrução selvagem é a que não vota nada. Se for necessário, compra uns apitos, faz barricada no Salão Verde…”, afirmou.

Leia a reportagem completa na Revista Fórum.

