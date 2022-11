Senador bolsonarista que ganha R$ 33 mil reclama de salário e mostra extrato bancário negativo

Apoie o 247

Agenda do Poder - Com o salário mínimo no país em R$ 1.212, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) usou o Twitter para reclamar dos recebimentos mensais, no valor de R$ 33,7 mil. As informações são do Metrópoles.

No tuíte, o parlamentar expôs um extrato do Banco do Brasil, no qual mostra ter R$ 1.326,82 do cheque especial no negativo e pagamentos de R$ 28.336,07 agendados até 9 de dezembro.

O senador ainda disse que, na carreira anterior, recebia o que ganha hoje a cada dois dias.

Antes de ser senador, Marcos do Val dava palestras e tinha uma empresa de treinamento policial.

Para os que pensam que tenho regalias e salários milionários, segue o extrato da minha conta.

Na minha carreira anterior, eu recebia a cada 2 dias o que eu recebo hoje por mês como Senador. E ainda tendo que ouvir ataques, ofensas e ingratidão.

Jamais vou me corromper!!!!! pic.twitter.com/OSZ5lsJ1qH November 26, 2022

