Senadora do PSL diz é preciso acabar com o racismo contra brancos

247 - Em dicurso durante sessão do Senado que aprovou projeto que confirma a adesão do Brasil à Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, a senadora e líder da bancada do PSL, Soraya Thronicke (MS), orientou pelo voto "sim", mas decidiu criticar o que chamou de 'racismo contra brancos'.

"O PSL obviamente orienta 'sim' e lembra que é contra toda e qualquer forma de intolerância, lembrando também que não podemos aceitar racismo nem xenofobia contra brancos e asiáticos, enfim, etc., etc., etc. Hoje o que nós mais temos visto nas redes sociais... Parece que as pessoas ganham um outro caráter quando estão em frente a um computador ou teclando no celular, abusam do direito de liberdade de expressão", disse a parlamentar.

A deputada não é a primeira no PSL a falar de "racismo contra os brancos". O deputado estadual bolsonarista Anderson Moraes (PSL-RJ) protocolou uma notícia-crime na Delegacia de Combate a Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) contra Lumena, participante do BBB 21, por racismo nesta quarta-feira (10).

Em suas redes sociais, o deputado disse que a baiana teve "fala pejorativa e ofensiva generalizada à raça branca". "Um caso claro de racismo de duas jovens negras contra pessoas brancas. Pedimos para a Decradi apurar os fatos e se manifestar pela expulsão dela do programa. Se fosse o contrário, o que seria igualmente crime, já teriam se mobilizado para combater o racismo".

