Setores do PT e do PSB tentam construir chapa Lula-Alckmin, informa Mônica Bergamo

247 - Reportando o que considera "uma costura delicada", a jornalista Mônica Bergamo informa sobre conversas entre lideranças do PT e do PSB para tentar viabilizar uma chapa que una Lula como candidato a presidente da República e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin como vice.

As conversas já ocorrem há um certo tempo, mas se intensificaram nas últimas semanas.

A jornalista diz que há pressa por parte dos articuladores, diante dos obstáculos a superar para juntar dois tradicionais adversários políticos.

Entre as dificuldades a contornar estão as dúvidas dos próprios Lula e Alckmin de ​que a chapa pode funcionar não apenas para ganhar as eleições, mas especialmente para governar. Ambos não estão plenamente convencidos disso, ressalta a jornalista.

Na hipótese de acordo entre o PT e o PSB para este último ter garantida a vaga de vice, Alckmin assinaria a ficha de filiação à legenda socialista e seria lançado candidato.

