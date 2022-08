Símbolo da ditadura militar, Major Curió morre aos 87 anos

Apoie o 247

GGN - Sebastião Curió Rodrigues de Moura, o Major Curió, morreu aos 87 anos na madrugada desta quarta-feira (17) em hospital particular de Brasília, onde sofreu sepse e falência múltipla de órgãos.

Símbolo da repressão da ditadura militar na Amazônia, Curió foi agente do Centro de Inteligência do Exército (CIE), liderou tropas contra garimpeiros na Serra Pelada (PA) e combateu a Guerrilha do Araguaia (AM) entre os anos 1960 e 1970. A operação deixou 41 mortos.

