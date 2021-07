Simone Tebet indica que votaria em Lula contra Bolsonaro

"O centro democrático, se quiser, tem todas as condições de estar no segundo turno. Pelo andar da carruagem, como o santo é, sim, de barro, não tenho dúvidas de que o centro pode sim estar com Lula no segundo turno", disse a senadora à DW Brasil edit

247 - A senadora Simone Tebet (MDB-MS), líder da bancada feminina no Senado, defendeu, em entrevista à DW Brasil, a construção de um candidato de direita da chamada "terceira via" nas eleições presidenciais de 2022. Questionada, no entanto, qual seria sua posição se houver segundo turno entre o ex-presidente Lula e Jair Bolsonaro, Tebet sinalizou apoio a Lula.

"Não respondo a essa questão porque é um erro de quem busca a terceira via responder. Quem é do centro democrático não pode responder a essa pergunta, a meu ver. Porque só divide quem está sentado numa mesma mesa. O centro democrático, se quiser, tem todas as condições de estar no segundo turno. Pelo andar da carruagem, como o santo é, sim, de barro, não tenho dúvidas de que o centro pode sim estar com Lula no segundo turno. Então não é escolha de Sophia. Por tudo o que eu já disse, acho que a resposta está dada", afirmou.

