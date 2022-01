Simone Tebet quer se lançar ao Planalto com programa fracassado da 'ponte para o futuro'

Apoie o 247

247 – A prova de que a candidatura da senadora Simone Tebet ao Palácio do Planalto não passa de uma peça de ficção é a escolha do seu programa econômico: a reedição da 'ponte para o futuro', implantada após o golpe de 2016, e que fez do usurpador Michel Temer um dos políticos mais impopulares da história do Brasil.

"À procura de um nome para assumir a coordenação da área econômica da campanha presidencial da senadora Simone Tebet (MDB-MS), o MDB ensaia reeditar o programa 'Uma Ponte Para o Futuro', lançado em outubro de 2015. O programa foi apresentado na ocasião pelo então vice-presidente Michel Temer, à véspera do impeachment da petista Dilma Rousseff", aponta reportagem do Valor Econômico.

"Ainda sem definição do responsável por coordenar a área econômica de seu plano de governo, Simone Tebet tem conversado frequentemente com o professor da PUC do Rio de Janeiro e economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo. Ele trabalhou na campanha presidencial de 2018 de Henrique Meirelles, que foi ministro da Fazenda durante a maior parte do governo Temer", prossegue ainda a reportagem.

