Sindicato dos Jornalistas pede que veículos suspendam cobertura no Planalto

247 - Após Jair Bolsonaro anunciar que teria sid contaminado, o Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal emitiu comunicado pedindo que veículos de comunicação suspendam a cobertura presencial no Palácio do Planalto.

O sindicato ainda solicitou que as empresas testem e afastem todos os profissionais que participaram, nos últimos dez dias, de coberturas com Bolsonaro e com demais membros do Executivo.

A categoria informa que não descarta a possibilidade de acionar Bolsonaro na Justiça caso algum dos envolvidos na cobertura teste positivo para a Covid-19.

"Vamos cobrar do Ministério das Comunicações para que seja mantida a divulgação de informações do poder Executivo sem expor jornalistas a risco em entrevistas coletivas presenciais, incluindo as dos ministros, que devem passar a dar coletivas de forma virtual", diz m treh da nota.

