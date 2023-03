Sindicato dos Metalúrgicos defende estatização da Avibras, em recuperação judicial e disputada por árabes e alemães

Apoie o 247

247 - “A possibilidade de venda da brasileira Avibras para uma empresa dos Emirados Árabes e da Alemanha, conforme noticiado pela imprensa, representa grave ameaça à soberania nacional e ao conhecimento acumulado ao longo de décadas”, afirma o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região. A entidade sai em defesa da estatização da companhia estratégica para o País e que enfrenta processo de recuperação judicial.

“A Avibras é a principal fabricante de material bélico pesado do país e emprega profissionais que têm participação em programas estratégicos das Forças Armadas. Colocá-la à venda, portanto, representa abrir mão de tecnologia, conhecimento criticando e autonomia”, prossegue o sindicato.

As empresas Rheinmetall, da Alemanha, e Edge Group, dos Emirados Árabes, estão na disputa pela companhia. A principal motivação dos árabes na negociação é adquirir o sistema de lançamento múltiplo de foguetes Astros e o Míssil Tático de Cruzeiro

Uma nota técnica assinada pelo Instituto Latinoamericano de Estudos Socioeconômicos (Ilaesa), encomendada pelo sindicato, aponta para os impactos negativos de uma eventual venda da Avibras.

“Para o Brasil, as consequências são desastrosas. Trata-se de perder uma das poucas empresas de elevada tecnologia sediadas no país. O que é pior, em um setor estratégico para a soberania nacional, sobretudo em uma situação de escalada dos conflitos com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas não somente isso. A situação é também desastrosa para os trabalhadores da Avibras”, diz trecho da nota. (Com Monitor Mercantil).

