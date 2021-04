"Só Deus me tira da cadeira", repete Bolsonaro no dia em que STF confirma Lula elegível

Quase uma hora após o STF declarar a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar Lula, Bolsonaro já mostrou os efeitos do definitivo retorno do ex-presidente ao jogo político-eleitoral edit

247 - Cerca de uma hora após o Supremo Tribunal Federal (STF) declarar a 13ª Vara Federal de Curitiba incompetente para julgar o ex-presidente Lula e, por consequência, anular as condenações do petista na Lava Jato, Jair Bolsnaro, em live, já se mostrou abalado com a volta de seu principal oponente ao jogo político-eleitoral.

Comentando decisão da ministra Cármen Lúcia, que deu o prazo de cinco dias para que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), explique os motivos pelos quais não deu seguimento aos pedidos de impeachment contra o ocupante do Palácio do Planalto, Bolsonaro reiterou declaração já dada por ele em outras ocasiões: "só Deus me tira da cadeira presidencial. E me tira, obviamente, tirando a minha vida".

A realidade, porém, é que Lula se mostra, segundo pesquisas, perfeitamente apto a retirar Bolsonaro da presidência. Em levantamento divulgado na quarta-feira, Lula aparece com 52% das intenções de voto contra 34% de Jair Bolsonaro em um eventual segundo turno em 2022.

