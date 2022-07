Sob o governo Bolsonaro, Brasil chega a 46 milhões de permissões para compra de armas por civis

Governo Bolsonaro promove a flexibilização do acesso às armas, elevando o potencial de ocorrência de mortes violentas edit

Apoie o 247

ICL

247 - Três anos depois do início da flexibilização da posse de armas promovida por Jair Bolsonaro, o Brasil aumentou o potencial de acesso a armamentos por cidadãos comuns, chegando hoje a 46 milhões de permissões de compra concedidas a caçadores e atiradores, informa a jornalista Aline Ribeiro, em reportagem no Globo.

O número representa o total de armas que, após mudanças na legislação impostas pelo governo Bolsonaro, podem ser adquiridas por membros dessas categorias, que também tiveram crescimento de pessoas registradas.

Hoje há no país 605,3 mil pessoas que têm carteirinhas ativas para acesso a armamento, inclusive pesado, e munição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Isso é mais do que o total do efetivo de PMs em ação no país, que hoje chega a 406,3 mil agentes, ou de militares em serviço, que somam 357 mil pessoas nas Forças Armadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE