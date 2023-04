Sob risco de se tornar inelegível, Bolsonaro fala em "expurgo" de adversários

Apoie o 247

247 - Inconformado com o processo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que poderá torná-lo inelegível, Jair Bolsonaro (PL) afirmou acreditar que o Brasil voltará ao que ele considera como “eixo normal” por meio do expurgo de seus adversários. A afirmação do ex-mandatário, segundo o site O Antagonista, foi feita na sexta-feira (21) durante uma conversa por vídeo com a deputada federal Amália Barros (PL) e o deputado estadual Gilberto Cattani (PL).

“É muito importante a gente não deixar o que foi plantado nos últimos quatros anos esquecido. Parabéns ao Cattani, a Amália, a vocês que votaram neles. Um país rico. Tentam que eu seja esquecido por parte da política brasileira. Temos muita esperança que o Brasil brevemente voltará ao seu eixo normal com o expurgo daquelas pessoas que nunca nada fizeram pela nossa pátria”, disse Bolsonaro.

