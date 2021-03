Sobre os corpos de 260 mil mortos, Bolsonaro esbraveja: "Chega de mimimi. Vão ficar chorando até quando?"

247 - Nem mesmo o recorde de óbitos diários pela Covid-19 é capaz de parar a retórica assassina do presidente Jair Bolsonaro. Para ele, o Brasil deve deixar de lado a "frescura" e o "mimimi".

Em evento com produtores rurais, Bolsonaro proferiu:

"Vocês [produtores rurais] não ficaram em casa. Não se acovardaram. Nós temos que enfrentar nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas. Respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades. Mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos?", disse.

E ainda usou a Bíblia para justificar o genocídio: "A própria Bíblia diz, em 365 citações: 'Não temas'. Eu sou católico, acredito em Deus. Respeitamos as religiões. Mas, se ficarmos em casa o tempo todo… E dizem que ‘a economia a gente vê depois’. Uma parte estamos vendo agora, o que foi essa política. Qual futuro do Brasil? O efeito colateral do tratamento errado do Covid, que venho falando há um ano, é muito mais danoso que o próprio vírus".

As falas foram extraídas da Crusoé.

