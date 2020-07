Solnik: era Moro quem blindava os tucanos na Lava Jato

247 - O jornalista Alex Solnik analisou durante o programa Bom Dia 247 desta sexta-feira (3) a operação de busca da Polícia Federal na casa do senador José Serra por propina nas obras do Rodoanel, no âmbito da operação Lava Jato, e considera que a ação só foi possível após a saída do ex-juiz Sergio Moro da operação.

“Há indícios fortes que de que a blindagem da operação aos tucanos deve-se a Sergio Moro, coincidentemente ele não está mais na Lava Jato e agora vão atrás de tucanos. Ele sempre foi um grande empecilho”, disse ele.

Ele também reforçou em sua análise “o esforço de Moro para que [ex-presidente] Fernando Henrique Cardoso não fosse investigado, as ligações dele com o tucanato, com [governador de São Paulo]João Doria”.

A Operação Lava Jato em São Paulo denunciou o ex-governador José Serra (PSDB) por lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia, entre 2006 e 2007, o tucano usou seu cargo para receber da Odebrecht pagamentos indevidos em troca de benefícios nas obras do Rodoanel Sul. Agora no Senado, Serra foi protegido por décadas das investigações da Polícia Federal e dos inquéritos, apesar das seguidas denúncias contra ele.

A Polícia Federal faz buscas contra o ex-chefe do Executivo paulista em uma nova fase da operação na manhã desta sexta-feira (3), informa o G1.

