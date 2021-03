STF concede mensagens da Vaza Jato ao TCU, que vai apurar suspeita de conflito de interesse de Moro

Moro é, atualmente, sócio da empresa Alvarez & Marsal, que trabalha na recuperação das empresas do grupo Odebrecht, que o ex-juiz ajudou a quebrar edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski concedeu nesta quarta-feira (3) ao Tribunal de Contas da União (TCU), segundo Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, acesso às mensagens trocadas por membros da Lava Jato e apreendidas na Operação Spoofing.

O tribunal solicitou o material para apurar possível conduta de conflito de interesses por parte do ex-juiz da operação Sergio Moro. Atualmente, Moro é sócio da empresa Alvarez & Marsal, que trabalha na recuperação das empresas do grupo Odebrecht, que o ex-juiz ajudou a quebrar.

O ministro do TCU Bruno Dantas, relator do caso, acredita que as mensagens da chamada "Vaza Jato" podem esclarecer se Moro orientou, ou não, a ação de procuradores da força-tarefa em operações contra a Odebrecht.

Em despacho, Dantas escreve que Moro, "como se diz popularmente, teria atuado nos 'dois lados do balcão'". Para o ministro, a contratação do ex-juiz pela Alvarez & Marsal é "no mínimo peculiar e constrangedora".

