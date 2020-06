STF condena Paulinho da Força a 10,2 anos de prisão por esquema no BNDES

247 - O deputado federal Paulinho da Força (SD-SP) foi condenado a uma pena de 10 anos e 2 meses de prisão por crime contra o Sistema Financeiro Nacional, além de lavagem de dinheiro e associação criminosa, nesta sexta-feira (5), pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com o blog do jornalista Fausto Macedo, Paulinho da Força foi acusado de ligação em um esquema de desvios de recursos no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O parlamentar, que integra chamado centrão – bloco político que vem sendo cooptado pelo governo Jair Bolsonaro para barrar um eventual processo de impeachment – foi denunciado pela Procuradoria Geral da República (PGR), em 2012, sob a acusação de atuar para beneficiar empresários por meio do BNDES. Paulinho da Força também foi denunciado na Operação Lava Jato pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva.

Em nota, a defesa do parlamentar disse que “respeita a decisão proferida pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal que condenou o Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA, todavia, por discordar do entendimento e, em face dos dois votos favoráveis à absolvição, proferidos pelo Relator e Revisor do processo, irá recorrer da decisão ao Pleno do STF.”

