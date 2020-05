STF dá prazo de 24 horas para PGR se pronunciar sobre vídeo ministerial

A determinação vem após a AGU encaminhar questionamento ao ministro Celso de Mello, do STF, sobre quem poderá acessar o vídeo até que sejam "segregados os elementos pertinentes" ao inquérito edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, deu prazo de 24 horas para o procurador-geral da República (PGR), Augusto Aras, se manifestar a respeito dos pedidos da defesa do ex-ministro Sergio Moro e da AGU (Advocacia-Geral da União) sobre a entrega do vídeo de reunião entre Jair Bolsonaro e seus ministros.

A determinação vem após a AGU encaminhar questionamento ao ministro sobre quem poderá acessar o vídeo até que sejam "segregados os elementos pertinentes" ao inquérito.

Trata-se do registro feito numa reunião ministerial ocorrida no dia 22 de abril, citada pelo ex-ministro Sergio Moro, em seu depoimento à Polícia Federal, como a ocasião em Bolsonaro o teria pressionado a trocar o comando da PF.

Antes a AGU havia pedido para que o vídeo não fosse entregue sob alegação de que, na reunião, "foram tratados assuntos potencialmente sensíveis e reservados de Estado, inclusive de Relações Exteriores, entre outros", ou seja, segredo de Estado.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.