STF tem 157 infectados com Covid-19; Ministro Marco Aurélio criticou realização de cerimônia de posse presencial

O Supremo Tribunal Federal (STF) informou nesta quarta-feira (16) que, desde o início da pandemia, 157 trabalhadores foram infectados pelo novo coronavírus, entre servidores, colaboradores e estagiários. Agora é o novo presidente do Supremo que está infectado pelo coronavírus. O ministro Marco Aurélio Mello fez críticas à realização de cerimônia presencial da posse do novo presidente da Corte, Luiz Fux edit

247 - De acordo com o tribunal, os servidores que atuaram na organização da posse do presidente Luiz Fux, na última quinta-feira, estão sendo testados para saber se contraíram a doença.

Inicialmente, a Corte havia comunicado um número de 168 pessoas infectadas, mas a informação foi corrigida pelo tribunal depois, informa O Estado de S.Paulo.

Até agora, um total de cinco autoridades que acompanharam a cerimônia testaram positivo para covid-19: Fux, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão e Antonio Saldanha Palheiro e a presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina Peduzzi.

O ministro Marco Aurélio Mello criticou a realização da cerimônia de posse presencial do novo presidente, o ministro Luiz Fux. “Marcaram a posse presencial sem consultar os integrantes. Ponderei ao (então) presidente Dias Toffoli que, por mim, seria por videoconferência. Fui porque tinha que falar em nome do tribunal. Não fosse isso não teria ido”, disse.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.