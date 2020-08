'STF vai se calar diante da imoralidade de Bolsonaro?', questiona Marcia Tiburi sobre a ameaça de golpe

247 - A filósofa e escritora Marcia Tiburi cobrou nesta quarta-feira, 5, uma reposta do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre as revelações de que Jair Bolsonaro cogitou executar um golpe de estado com o envio de tropas para fechar a Suprema Corte.

"Qual será a atitude legal e moralmente consistente que o @STF_oficial terá diante da atitude de Bolsonaro? Diante da imoralidade presidencial, o STF vai se calar?", questionou Tiburi pelo Twitter.

Segundo a revelação feita pela revista Piauí, no dia 22 de maio, Bolsonaro teria comunicado a ministros militares que iria enviar tropas para fechar o STF, depois que o ministro Celso de Mello pediu um parecer à PGR sobre a apreensão de seu celular e do filho Carlos Bolsonaro.

Segundo a Piauí, a ideia de intervir no STF foi feita uma reunião com os ministros militares Walter Braga Neto (Casa Civil), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional.

A decisão teria sido bem recebida por Luiz Ramos, mas Braga Netto e o general Heleno teriam argumentado o contrário. “Não é momento para isso”, teria dito o ministro do GSI.

