STJ marca para fevereiro julgamento de ação de Lula contra Deltan por entrevista do PowerPoint

Pedido de indenização do ex-presidente deve ser pautado pelo ministro do STJ Luís Felipe Salomão, relator de um recurso da defesa de Lula na Corte edit

247 - O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luís Felipe Salomão deve colocar em fevereiro a ação em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pede que o ex-procurador e ex-coordenador da Lava Jato Deltan Dallagnol o indenize por danos morais resultantes do uso de um powerpoint, durante uma coletiva em 2016, que o colocava como chefe de um esquema de corrupção.

De acordo com a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, a defesa do ex-presidente alega que Deltan “agiu com abuso de autoridade, imputando práticas de crimes com adjetivações”, sob o pretexto de informar o conteúdo da denúncia. O ministro Luís Felipe Salomão é relator de um recurso de Lula na Corte.

Em setembro deste ano, Lula usou as redes sociais para reafirmar sua inocência ao lembrar que as acusações contra ele foram anuladas pela Justiça e que “a Lava Jato não passou de uma operação política e criminosa". Atualmente, o ex-presidente lidera todas as pesquisas eleitorais na disputa pela Presidência da República em 2022.

