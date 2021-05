Subprocurador pede que TCU investigue 'orçamento secreto' do governo

O subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Furtado, pediu que a corte apure o caso, enfatizando que é preciso uma investigação para apurtar se houve favorecimento a determinados parlamentares "em retribuição a apoio aos projetos do governo" edit

O subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Furtado, pediu que a corte apure o esquema do Solsolão. O pedido de investigação também foi apresentado pelos deputados da oposição apontando suspeita de um orçamento paralelo de R$ 3 bilhões que o governo estaria usando para atender a aliados em troca de votos no Congresso.

Para o procurador, o caso requer "atuação do Tribunal de Contas da União no cumprimento de suas competências constitucionais de controle externo de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública federal, a fim de que sejam apurados os atos do Poder Executivo que porventura venham — contrariando as regras isonômicas previstas para a aprovação e liberação de emendas parlamentares individuais — favorecendo determinados parlamentares, em retribuição a apoio aos projetos do governo".

Os parlamentares da Câmara e do Senado pedem também a abertura de comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar o suposto esquema do governo, inclusive um dos pedidos é do senador Roberto Rocha (PSDB-MA), aliado de Jair Bolsonaro.

