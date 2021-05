Sucesso em seis meses, PIX é responsável por metade das transferências bancárias

247 - Lançado há seis meses pelo Banco Central o PIX, serviço de transferências bancárias e pagamentos instantâneos, já responde a 51% das transações bancárias, o que corresponde a R$ 1 tri em transações. O desempenho surpreendeu o Banco Central, que já estuda outras possibilidades para o PIX como o PIX Saque e o PIX Troco e até o uso do sistema sem necessidade de conexão com a internet.

Nas novas funções PIX Saque e PIX Troco, respectivamente, vão permitir que clientes façam saques em dinheiro ou então obtenham troco em moeda após pagamento por uma mercadoria com uso do PIX, o que, segundo o BC vai beneficiar comunidades onde não há redes caixas eletrônicos disponíveis, sobretudo em cidades pequenas e distantes do centro.

Segundo o BC, de novembro de 2020 a abril de 2021 foram cadastradas mais de um bilhão de chaves PIX.

Com informações do portal G1



