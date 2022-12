'Tá na hora de Jair já ir embora': caminhão de mudança é flagrado no Palácio da Alvorada (vídeo)

Apoie o 247

247 - A pouco mais de duas semanas da posse do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, consequentemente, do fim do governo Bolsonaro, um caminhão de mudança foi flagrado entrando no Palácio da Alvorada nesta quinta-feira (15).

O flagra foi registrado em vídeo pela repórter Mariana Costa, do portal Metrópoles . Confira abaixo:

O caminhão entrou no Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República, às 15h30. O veículo estava identificado com emblemas da companhia Muda Brasília, que atua na região do Distrito Federal.

O Palácio deve ser desocupado por Bolsonaro até o dia 1 de janeiro, quando Lula passará a ter o direito de morar no local.

