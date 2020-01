Tacla Duran acusa Moro de negociar com Onyx para evitar sua ida à Câmara

O advogado Rodrigo Tacla Duran, acusado e condenado pelo ex-juiz Sergio Moro como um operador do esquema de corrupção investigado pela Lava Jato, disse que Moro se articulou com o ex-deputado Onix Lorenzoni, atual ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, para impedir que ele fosse depor na Comissão de Segurança da Câmara edit