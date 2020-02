Talibã anuncia que assinará acordo de paz com os EUA

O Talibã anunciou nesta sexta-feira que assinará um acordo com os Estados Unidos no próximo dia 29 edit

O Talibã e os Estados Unidos assinarão um acordo depois de mais de um ano de negociações no Catar. A informação foi confirmada pelo Departamento de Estado americano.

"Após longas negociações entre o Emirado Islâmico (como os talibãs se autodenominam) do Afeganistão e os Estados Unidos da América, as duas partes concordaram em assinar o acordo na presença de observadores internacionais no sábado, 29 de fevereiro", diz o comunicado do grupo.

As duas partes "criarão uma situação de segurança adequada" e convidarão "muitos" representantes de diferentes países e organizações internacionais para assinar o acordo, segundo o Talibã.

A retirada de tropas americanas, que mantêm entre 12 mil e 13 mil soldados no país, foi um dos principais exigências dos talibãs e também um objetivo eleitoral do presidente dos EUA, Donald Trump, que havia prometido minimizar a presença militar no país asiático.

O Talibã disse que o acordo "estruturará um caminho" para o início das negociações de paz intra-afegãs, vistas como um passo fundamental para o fim de duas décadas de guerra no Afeganistão.

No entanto, o comunicado não faz qualquer menção ao governo afegão e afirma que as negociações de paz serão "com vários partidos políticos do país", informa a EFE.