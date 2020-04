Taxa de mortes com cloroquina é semelhante a de quem não usa, diz estudo preliminar da Fiocruz

Estudo elaborado pela Fiocruz vai de encontro ao defendido por Jair Bolsonaro ao apontar que a taxa de letalidade nos pacientes com a covid-19 e que foram tratados com o medicamento cloroquina é semelhante à dos que não foram tratados com a droga edit

247 - Um estudo elaborado pela Fiocruz e pela Fundação de Medicina Tropical da Universidade de Manaus aponta que a taxa de letalidade nos pacientes com a covid-19 e que foram tratados com o medicamento cloroquina é semelhante à dos que não foram tratados com o remédio. O estudo, ainda em fase preliminar, vai de encontro ao defendido por Jair Bolsonaro, que defende o uso da cloroquina para p tratamento dos pacientes infectados pelo novo coronavírus.

Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, dos 81 pacientes internados que foram tratados com o medicamento, 11 vieram a falecer. A taxa de mortalidade registrada me pacientes em condições semelhantes e que não foram tratados com a cloroquina é de 18%, semelhante ao apontado em estudos interacionais, incluindo os realizados pela China.

A proximidade dos dois índices não permite afirmar, por enquanto, que a cloroquina possa fazer diferença fundamental no tratamento dos doentes infectados pelo novo coronavírus.

"Os otimistas podem achar que [a taxa com o uso da cloroquina] é menor. Os pessimistas podem achar que é igual. Estatisticamente, é igual, na margem de confiança", disse o infectologista Marcus Lacerda, da Fiocruz, que participa do estudo, em entrevista ao jornal.

