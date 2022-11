TCU diz que Auxílio Brasil incentiva a "burlar" cadastro e recomenda volta do Bolsa Família

Apoie o 247

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou um comparativo entre os programas sociais Auxílio Brasil e o Bolsa Família e constatou que o programa criado no governo Bolsonaro mostra uma espécie de burla para receber o pagamento do Auxílio Brasil. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

O documento foi entregue ao gabinete de transição do governo Lula pelo presidente em exercício do TCU, ministro Bruno Dantas. De acordo com Dantas, as análises do TCU dão conta que o Auxílio Brasil “tem incentivado o fracionamento de núcleos familiares, a fim de recebimento de recursos em volume maior, o que prejudica famílias que não podem ser decompostas numericamente, como por exemplo, uma mãe com dois ou três filhos pequenos”.

Dantas defende que o Bolsa Família é o programa que de forma mais eficiente combate à pobreza e redução a desigualdade social.

“Apresentamos conclusões nesse relatório mostrando que com volume de recursos menor o Bolsa Família consegue reduzir a pobreza num percentual maior do que qualquer outro programa.”

A avaliação dos programas, que segundo o TCU será a radiografia mais completa já feita sobre o funcionamento do programa Auxílio Brasil, deve ser julgada em plenário nas próximas semanas.

