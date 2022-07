TCU instaura processo para apurar denúncias de assédio sexual contra ex-presidente da Caixa

Apoie o 247

ICL

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu um processo para investigar as denúncias de assédio sexual e moral contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Segundo o subprocurador Lucas Rocha Furtado, que assina a representação, as denúncias contra Guimarães podem configurar 'flagrante violação ao princípio da moralidade', previsto na Constituição.

Segundo o G1, um trecho da representação destaca que o TCU irá “apurar as notícias de que o sr. Pedro Guimarães, no exercício da presidência da Caixa Econômica Federal, cometeu assédio sexual e moral contra empregadas e empregados daquela instituição financeira pública, o que, além de caracterizar prática criminosa, configura flagrante violação ao princípio administrativo da moralidade, previsto expressamente no caput do artigo 37 da Constituição”.

Pedro Guimarães entregou o cargo na quarta-feira (29), poucos dias após surgirem as denúncias contra ele. O executivo foi substituído por Daniella Marques, que ocupava a chefia da Secretaria de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE