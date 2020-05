Teich contraria Bolsonaro e defende isolamento social como forma de conter a Covid-19

247 - Cerca de 24 horas após Jair Bolsonaro voltar a criticar e atacar o distanciamento social como medida para minimizar a pandemia do novo coronavírus, o ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou que a política oficial do governo federal é de continuar com a iniciativa. “A gente tem deixado claro que não existe uma mudança de política em relação ao distanciamento, tem de ser mantido”, afirmou Teich nesta segunda-feira (4), durante viagem à Manaus (AM).

O Amazonas é um dos estados mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. “Neste momento, a política de distanciamento não foi mudada”, emendou. Neste domingo (3), Bolsonaro voltou a condenar o isolamento social e promoveu aglomerações em Brasília e no Goiás. Em falas dirigidas aos apoiadores, Bolsonaro afirmou que as medidas de isolamento estão destruindo empregos e que a imposição das restrições pode ser mais danosa que a Covid-19.

